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10 Temmuz 2017 16:32

Başiskele Belediyesi Yuvacık’ta mezarlık çevresini bakıma aldı

Başiskele Belediyesi ilçede bulunan mezarlıkların ve çevresinin bakımını titizlikle sürdürüyor.

Başiskele Belediyesi Yuvacık’ta mezarlık çevresini bakıma aldı

10 Temmuz 2017 16:32


İlçede bulunan mezarlıkların çevre düzenlemesi, yollarının bakımı, mezar içlerinin temizliği ve defin işlemlerini büyük bir titizlikle gerçekleştiren Başiskele Belediyesi mezarlık işleri birimi her mevsim 75 Mezarlıkta çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor.


Çevre düzenlemeleri ile iç temizlikleri ve ağaç budama çalışmalarının gerçekleştirildiği mezarlıkları düzenli bir görünüme kavuşturuyor. İlçe genelinde çalışmalarını sürdüren ekipler çalışmalar kapsamında Fatih Mahallesi Yuvacık Merkez Mezarlığı çevresini bakıma aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle yapılan çalışmalar kapsamında mezarlığın eskiyen çitlerin yerine yeni dekoratif taş duvar yapıyor.




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