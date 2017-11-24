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24 Kasım 2017 12:50

Başiskele Belediyesi’nden 9 günde 3 dev yatırım

Başiskele Belediyesi, 9 gün içerisinde 3 dev yatırımı kentine kazandırarak açılıştan açılışa koşuyor.

Başiskele Belediyesi’nden 9 günde 3 dev yatırım

24 Kasım 2017 12:50


Alanında birçok öncü ve örnek projeyi kente kazandıran Başkan Ayaz, önceki gün de hizmet kalitesinde örnek teşkil eden 4 yıldız belgesini almaya hak kazanmıştı. Tüm hizmetlerini bu vizyon ile gerçekleştiren Başkan Ayaz, 26 Kasım Pazar günü Mehmetağa Mahallesinde Kullar Semt Meydanı’nı hizmete açıyor. Açılış programı içerisinde Karadeniz Halk Oyunları gösterisinden, Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu Gösterisine ve Grup Tillo ilahi konserine kadar dolu bir program yer alıyor.


10 milyon TL yatırım yapılan meydanda 3267 metrekarelik, 108 araç kapasiteli otopark yer alıyor. Aynı zamanda 555 metrekare alanda kent mobilyasına uygun bir kafeterya, kule, havuz, bank ve yeşil alanlar yer alıyor. Aynı zamanda söz konusu alanın bölgeye kazandırılması için Başikele Belediyesi tarafından 4 milyon 714 bin TL’lik şuyulandırma çalışması gerçekleştirdi.


Yapılan çalışmalar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, “Söz verdiğimiz gibi halkımızın kaynaşma noktaları meydanlarımızı kentimize kazandırmaya devam ediyoruz. Semt meydanlarımız bölgedeki hemşehrilik hukukumuzun sürmesi, halkımızın ortak alanda kaynaşma noktalarının, sosyalleşme mekanlarının arttırılması için büyük önem arz ediyor. Bu meydan ile bölgemizin bizden defaatle talep ettiği hem otopark problemine çözüm üretmiş olduk, hem de bölgemiz estetik, kullanışlı, sosyal bir donatı alanına kavuşmuş olacak” dedi.




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