Başiskele Belediyesi’nden “Ayın Personeli” uygulaması

Çalışanların motivasyonunu artırmak amacıyla başlatılan “Ayın Personeli” uygulaması Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde devam ediyor. Mesai içerisinde gösterdikleri çalışmaları sayesinde işlerinde başarılı oldukları gözlenen, bölgelerindeki vatandaşlardan da olumlu tepkiler alan personeller her ay Temizlik İşleri Müdürlüğü garajında Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın talimatıyla düzenlenen ikramlı programla ödüllendiriliyor.

Görevi esnasında Başiskele halkı için özveriyle çalışan ve disiplinli iş anlayışı ile arkadaşlarına örnek teşkil eden, başarılı işçilerin ödüllendirilmesine önümüzdeki aylarda da devam edilecek.