Başiskele Belediyesi’nden fen laboratuvarı desteği

Başiskele Belediyesi, ilçe sınırları içindeki okulların maddi ve manevi ihtiyaçları konusunda eğitime desteklerine devam ediyor. Başiskele Belediyesi Başkanı Hüseyin Ayaz’ın düzenli olarak yapmış olduğu okul ziyaretleri sırasında okul idarecileri ve öğretmenleriyle yaptığı istişare toplantıları meyvesini veriyor. Yuvacık Aydınkent İlk ve Ortaokulu idareci ve öğretmenlerinin talepleri doğrultusunda fen dersleri için Başiskele Belediyesi tarafından laboratuvar hazırlandı. Başiskele Belediyesi tarafından okula tahsis edilen laboratuvarın açılış töreni ise Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Törende konuşan okul müdürü Fatih Güngör, Başkan Ayaz’ın düzenli olarak gerçekleştirdiği okul ziyaretlerine vurgu yaparak, “Belediye Başkanımız ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, kendilerinden bazı istek ve taleplerimiz oldu. Bu taleplerimizin çoğunu Başiskele Belediyesi, Başkanımız Hüseyin Ayaz’ın talimatıyla en kısa zamanda gerçekleştirdi. Daha önceki yıllarda da Başkanımız bu okula çok yardımcı oldu. Okul bahçesinin çevre düzenlemesini, çocuklarımız için halı saha yaptı. Yine bilgisayar odasına 30 kişilik tabura yardımında bulundu. Şu anda da Belediyemiz okulumuza konferans salonu yaptırıyor” dedi.

Konuşmaların ardından kurdelenin Başkan Ayaz ve okul müdürü Fatih Güngör tarafından kesilmesi ile laboratuvar hizmete açıldı. 24 öğrenci rahatlıkla fen deneyleri yapabileceği fen laboratuvarında 1 öğretmen ana kumanda paneli, 4 öğrenci ünitesi, 10 masa, 30 öğrenci taburesi, 4 adet lavabo ve laboratuvar malzemesi mevcut. İlk ve ortaokul düzeyi öğrencileri fen bilgisi derslerinin deneylerini bu sınıfta güvenle yapabilecek. Özel olarak dizayn edilmiş laboratuvarlarda deneylerde gereksinim duyulan güç kaynakları ve ölçü aletleri hem öğrenci ve hem de öğretmen masasında bulunuyor.