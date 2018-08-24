Başiskele Belediyesi’nden kurban atıklarına anında müdahale

Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen kurban atıkları toplama çalışmaları, Kurban Bayramının birinci gününden itibaren başladı. Koku ve çevre kirliliğinin önüne geçmek için bayram namazı sonrasında çalışmalarına başlayan ekipler 8 iş makinesi ve 8 kamyonla 4 gün boyunca çalışmalarını sürdürdü.

Fen İşleri Müdürlüğü, Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler, bayram süresince ilçe genelinde çalışma gerçekleştirdi.

Bayramın ilk gününden itibaren kurban atıklarını toplamak için çalışmalarına başlayan ekipler, BAŞTİM’e gelen çağrıları değerlendirerek vatandaşların kurban atıklarını, çevre ve koku kirliliğine yol açmadan topladı.