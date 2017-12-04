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04 Aralık 2017 15:35

Başiskele belediyesi’nin 25 milyonluk vergi borcu temizlendi

Başiskele Belediyesi’nin eski belediyelerden kalan vergi borçları da dahil, 25 milyon TL’lik vergi borcu ödenerek borçsuz belediyeler listesine girdi.

Başiskele belediyesi’nin 25 milyonluk vergi borcu temizlendi

04 Aralık 2017 15:35


Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, göreve geldiği günden bu yana birçok öncü ve örnek projeyi kentine kazandırmanın yanı sıra, kente 7 Yıldızlı Kent marka değeri kazandırarak cazibe merkezi haline dönüştürdü. Bütün bunların yanı sıra Başiskele Belediyesi’nin adını borçsuz belediyeler listesine aldırdı. Eski belde belediyeleri olan Yeniköy Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi, Bahçecik Belediyesi, Kullar Belediyesi, Yuvacık Belediyesi’nden ve Başiskele Belediyesi’nin de hizmet süresince kalan vergi borçlarının da dahil olduğu 25 milyon TL ödendi.


Başkan Ayaz geçtiğimiz gün olağanüstü meclis toplantısı gerçekleştirerek, Kullar Mevkii, 137 ada 8 no.lu taşınmazın Maliye Hazinesinden iade alınması, 6183 sayılı Kanunun geçici 8.maddesi uyarınca Maliye Hazinesine bedelli devri ile ilgili teklif yazısını meclisten geçirdi ve büyük bir kamu yararı sağlayarak belediyelerin kalan vergi borçlarını temizlemiş oldu.




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