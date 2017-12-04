Başiskele belediyesi’nin 25 milyonluk vergi borcu temizlendi

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, göreve geldiği günden bu yana birçok öncü ve örnek projeyi kentine kazandırmanın yanı sıra, kente 7 Yıldızlı Kent marka değeri kazandırarak cazibe merkezi haline dönüştürdü. Bütün bunların yanı sıra Başiskele Belediyesi’nin adını borçsuz belediyeler listesine aldırdı. Eski belde belediyeleri olan Yeniköy Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi, Bahçecik Belediyesi, Kullar Belediyesi, Yuvacık Belediyesi’nden ve Başiskele Belediyesi’nin de hizmet süresince kalan vergi borçlarının da dahil olduğu 25 milyon TL ödendi.

Başkan Ayaz geçtiğimiz gün olağanüstü meclis toplantısı gerçekleştirerek, Kullar Mevkii, 137 ada 8 no.lu taşınmazın Maliye Hazinesinden iade alınması, 6183 sayılı Kanunun geçici 8.maddesi uyarınca Maliye Hazinesine bedelli devri ile ilgili teklif yazısını meclisten geçirdi ve büyük bir kamu yararı sağlayarak belediyelerin kalan vergi borçlarını temizlemiş oldu.