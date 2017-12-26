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26 Aralık 2017 16:23

Başiskele Belediyesi’nin yol yapım çalışmaları sürüyor

Başiskele Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü parke ve beton yol yapım çalışmalarına 2018 yılında da devam edecek.

Başiskele Belediyesi’nin yol yapım çalışmaları sürüyor

26 Aralık 2017 16:23


Sezon içerisinde 110 bin metrekare parke taşının döşendiği Başiskele’de birçok cadde ve sokağın yolları yeniden şekillendi. Altyapı ve üst yapı çalışmaları konusunda büyük hizmetlerin yapıldığı Başiskele’de cadde ve sokaklar yeni ve modern görünümüyle vatandaşların hizmetine sunuluyor. Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün bu yıl hedeflediği yol ve kaldırım yapım çalışmalarını ay sonu itibari ile tamamlıyor. Ekipler, 1 Ocak 2018 itibari ile belirlediği 2018 yatırım programıyla çalışmalarına ara vermeden devam edecek. Çalışmalarını Paşadağ Mahallesi Ahmet Paşa Sokağın 300 metrelik kısmında sürdüren ekipler bu yolun tamamlamasının ardından bu yıl yaklaşık 16 kilometre uzunluğunda parke yol yapımını tamamlamış olacak.


Öte yandan, Uzun ömürlü ve ağır taşıt yüküne direnç gösteren beton yol yapım çalışmalarını sürdüren Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bazı cadde ve sokaklarda bu yönde çalışmalar gerçekleştiriyor. Bölge halkının taleplerini yerine getirmek, yaşadıkları sorunları çözüme kavuşturmak adına Barbaros Mahallesinde yeni bir beton yol çalışması gerçekleşiyor. Yaklaşık 150 metre uzunluğundaki Barbaros Mahallesi Bakış Sokak alt yapısının tamamlanmasının ardından betonla kaplanıyor.




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