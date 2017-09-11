Başiskele çevre düzenlemeleri devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından Başiskele ilçesi Yeniköy sahilinde 45 dönüm alan üzerindeki çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Ağaçlandırma çalışmalarının sürdürüldüğü alanda yürüyüş yollarının imalatı tamamlandı. Spor alanlarının da bulunacağı projede çalışmaların tamamlanmasıyla Yeniköy modern sahiline kavuşacak.

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nde yeni sahil düzenlemeleri ile birlikte vatandaşları sahil ile buluşturmaya devam ediyor. Hızla devam eden Yeniköy sahili düzenleme projesinde çalışmalar sürdürülüyor. 45 dönüm alan üzerinde gerçekleştirilen projede 18 dönümlük bölümde ağaçlandırma yapılacak. Kalan alanda ise spor alanları, yürüyüş yolları ve dinlenme bölümleri bulunacak.

Sahil düzenleme çalışmalarında 5 metre genişliğinde, 600 metre uzunluğunda yaklaşık 3 bin metre kare alanda yürüyüş yolu yapıldı. Yürüyüş yollarının yanı sıra park alanında basketbol sahası, oyun gurubu ve spor aletleri yer alacak. Ayrıca parka 8 adet altıgen kamelya,10 adet Japon tipi kamelya ve çok sayıda bank imalatı gerçekleştirilecek. Aydınlatma ve sulama sistemlerinin yer alacağı parkın tamamlanmasıyla vatandaşlar keyifli vakit bulma ihtimali bulacaklar.