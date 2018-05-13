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13 Mayıs 2018 14:27

Başiskele Çocuk Üniversitesi’ne ek kampüs binası

Özel yetenekli öğrencilerin zihinsel ve bedensel gelişimlerinin desteklendiği, merak, öğrenme ve girişimciliklerine zemin oluşturan ileri düzeyde öğrenme ortamlarının sunulduğu Başiskele Çocuk Üniversitesi’ne ek hizmet binası yapılıyor.

Başiskele Çocuk Üniversitesi’ne ek kampüs binası

13 Mayıs 2018 14:27


Başiskele Belediyesi tarafından hayata geçirilen Başiskele Çocuk Üniversitesi, sadece bölgeden değil, çevre il ve ilçelerden gelen 218 özel yetenekli çocuklara eğitim desteği vermeye devam ediyor. Yapılan değerlendirmeler sonucunda özel yetenekli oldukları belirlenen 8-12 yaş aralığındaki öğrenciler, Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde bilim, teknoloji, sanat ve spor alanlarında verilen eğitim programlarına katılıyor. Her yıl 200 özel yetenekli öğrencinin eğitim aldığı Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde destek eğitimlerine başlıyor ve bu eğitimler, öğrencilerin lise son sınıfına kadar devam ediyor.


Kocaeli’nin bu yöndeki ihtiyacını Bahçecik Merkez Kampüs binasında karşılayan Başiskele Belediyesi, yoğun ilgi ve artan talep üzerine Çocuk Üniversitesi’ni büyütüyor. Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın talimatıyla, yine Bahçecik’te 3 bin 500 metrekare alan üzerinde 850 metrekare inşaat oturum alanı olan ek kampüs binasının yapımına başlandı. Ek binanın inşaatı 2018-2019 eğitim-öğretim yılına kadar tamamlanacak.


Başiskele Çocuk Üniversitesi’ne İstanbul ve Adapazarı’ndan 2, Başiskele ’den 85, İzmit’ten 71, Gölcük’ten 31, Derince’den 10, Kartepe’den 9, Körfez’den 4, Karamürsel’den 2, Çayırova ve Darıca’dan 2, Gebze’den 2 öğrenci olmak üzere toplamda 215 öğrenci eğitim görüyor. Temmuz ayında Yaz Okulu ile eğitimlerine devam edecek olan Başiskele Çocuk Üniversitesi, ek hizmet binası ile daha fazla öğrenciye eğitim vermeyi hedefliyor.




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