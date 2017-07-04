Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2017 12:45

Başiskele Fatih Mahallesi’ne Bayan Spor Merkezi

Sağlıklı yaşam için Başiskele’de kahvehaneler gençlik ve spor merkezlerine dönüşüyor.

Başiskele Fatih Mahallesi’ne Bayan Spor Merkezi

04 Temmuz 2017 12:45

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla sürekli yeni projeler üzerinde çalışan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz sağlıklı yaşam için spora büyük önem veriyor.


Başiskele halkının spor yapabilmelerine olanak sağlayan kapalı spor merkezlerini mahallelere taşıyan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz yakın çevrelerinde spor merkezi bulunmayan ev hanımları ve gençler için sağlıklı yaşam alanları oluşturuyor.


Başiskele’de ev hanımlarının spor yapabilmesi için Fatih Mahallesi’nde bulunan bir kahvehane daha gençlik ve spor merkezine dönüştürülüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
KOCAELİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 10 ŞEVVÂL 1438
  • 04 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:09
  • Güneş :05:27
  • Öğle :13:16
  • İkindi :17:16
  • Akşam :20:43
  • Yatsı :22:41
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!