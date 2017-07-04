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04 Temmuz 2017 12:04

Başiskele Galip Erenoğlu Caddesi genişletiliyor

Toplu konut alanlarının hızla yükseldiği, eğitim alanında yapılan yatırımla hareketlilik kazanan Yeşilyurt Mahallesi ve Fatih Mahallesi’ne sınır olan Galip Erenoğlu Caddesi’nin yol genişletme, asfalt ve yaya kaldırımları yapılıyor.

Başiskele Galip Erenoğlu Caddesi genişletiliyor

04 Temmuz 2017 12:04


Yeni yol açma ve mevcut yollarda düzenleme yapan Başiskele Belediyesi Başiskele’nin cadde ve sokaklarını kullanışlı ve güvenli hale getiriyor. Bir süre önce Galip Erenoğlu Caddesi ile Hürler Caddesi’nin birleştiği noktada asfalt çalışmasının ardından kavşak çalışması başlayan ekipler şimdi ise yaklaşık 1000 metre uzunluğundaki Galip Erenoğlu Caddesi’nin çift taraflı olarak yol genişlemesini yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile yapılan çalışmalar kapsamında genişleyen kısımlar sıcak asfaltla kaplanarak yolun yaya kaldırımları yapılıyor.




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