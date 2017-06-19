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19 Haziran 2017 13:07

Başiskele gençlik merkezlerinin sayısı artıyor

Başiskele Belediyesi, ilçede yaşayan gençlerin spor faaliyetlerini daha iyi yapabilmeleri için gençlik ve spor merkezlerinin sayısını arttırıyor.

Başiskele gençlik merkezlerinin sayısı artıyor

19 Haziran 2017 13:07


İlçede sağlıklı yaşam için spora önem veren Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, gençlere yönelik yaptığı yatırımlarla spor faaliyetlerini daha verimli yapabilmelerini olanak sağlıyor. Belediye tarafından ilçede sürdürülen kentsel dönüşüm projeleri kapsamında kahvehaneler yerlerini gençlik ve spor merkezlerine bırakıyor. Bu kapsamda son olarak 15 günde Vezirçiftliği Mahallesi ve Mehmetağa Mahallesi’nde iki gençlik ve spor merkezi kazandıran Başiskele Belediyesi, yeni gençlik ve spor merkezi yapımlarına Aydınkent Mahallesi ve Altınkent Mahallesi’nde başladı.




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