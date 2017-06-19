Başiskele gençlik merkezlerinin sayısı artıyor

İlçede sağlıklı yaşam için spora önem veren Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, gençlere yönelik yaptığı yatırımlarla spor faaliyetlerini daha verimli yapabilmelerini olanak sağlıyor. Belediye tarafından ilçede sürdürülen kentsel dönüşüm projeleri kapsamında kahvehaneler yerlerini gençlik ve spor merkezlerine bırakıyor. Bu kapsamda son olarak 15 günde Vezirçiftliği Mahallesi ve Mehmetağa Mahallesi’nde iki gençlik ve spor merkezi kazandıran Başiskele Belediyesi, yeni gençlik ve spor merkezi yapımlarına Aydınkent Mahallesi ve Altınkent Mahallesi’nde başladı.