Başiskele halkı sahilde buluşuyor

Başiskele halkını ve diğer ilçelerden gelen misafirleri buluşturmaya devam eden Başiskele Belediyesi her akşam farklı bir firmanın desteği ile yaklaşık 4 bin kişiye iftar yemeği veriyor. Başiskele Belediyesi’nin Başiskele Sahili’nde düzenlediği Ramazan programları Kur’an-ı Kerim Tilavetleri, sohbetler, şiir dinletileri, ilahi konserleri ve tasavvuf dinletileri ile ramazan geleneklerine uygun olarak yapılıyor. Başiskele halkı ve diğer il ve ilçelerden gelen misafirler aynı masada oruçlarını açıyorlar, yemeklerini paylaşıyorlar.

Programlar kapsamında sahne alan Ender Tekin seslendirdiği ilahilerle Başiskelilerin iftar akşamına renk kattı.