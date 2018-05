Başiskele her akşam 5 bin kişiyi iftar sofrasında buluşturuyor

Başiskele’de 9 yıldır sürdürülen geleneksel Ramazan etkinlikleri, ilçe sahilinde bu yıl da devam ediyor. Ramazan sohbetleri, ilahiler, tasavvuf konserleri, Kur’an-ı Kerim tilavetleri ve çocuklar için programların da yer aldığı etkinlikler, hafta içi her akşam Başiskele sahilinde binlerce vatandaşı buluşturuyor. Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen ve ilçede bulunan iş adamları ve sanayi kuruluşlarının desteği ile sürdürülen etkinliklerde hafta içi her gün yaklaşık 5 bin vatandaş bir arada oruç açmanın sevincini yaşıyor. Bir arada ücretsiz olarak iftar yemeği yiyebilen Başiskelelier, iftar sonrasında da devam eden etkinliklerle eski Ramazanların özlemini gideriyor. Her akşam farklı sanatçıların ve ilahiyatçıların katıldığı Ramazan etkinliklerinde çocuklar da kendileri için düzenlenen alanlarda doyasıya eğleniyor.

Her akşam iftar sofralarında ilçe halkının Ramazan sevincine ortak olan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, 9 yıldır devam eden Ramazan etkinlikleri ile özlem duyulan eski Ramazan geleneklerini yeni nesile aktarmayı amaçladıklarını ifade etti.

“Sadece Başiskele’den değil, diğer ilçelerimizden de gelen yüzlerce vatandaşımız geliyor”

Etkinliklerin 9 yıldır devam ettirildiğini belirten Başkan Ayaz, “Başiskele’de 9 yıl boyunca Ramazan’ın anlam ve önemine uygun olarak Beşiskele halkı ile duygu ve birlik içerisinde olarak, şehrimizin de görünümünde öneme sahip olan iftar programlarımız devam ediyor. Her akşam yaklaşık 5 bin vatandaşımız kurulan masalarda iftar yemeği yiyor. Aynı zamanda servislerimiz aracılığıyla da evlere servislerimiz, evlerde de gerçekleştirilen iftar yemeklerimiz var. Onlar da bu rakamın dışında. Sadece Başiskele’den değil, diğer ilçelerimizden de gelen yüzlerce vatandaşımız geliyor. Diğer ilçelerden de vatandaşlarımızın gelmesi programımızın önemini gösteriyor. Programımızın birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmesi sebebi ile de önemsiyoruz. Yeni neslimizin de bu duygu, bu ruhla yetiştirmenin ve onlara örnek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.