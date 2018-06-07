Başiskele iftar programlarında sona yaklaşılıyor

Başiskele Belediyesi’nin Ramazan Ayında gelenekselleştirdiği iftar organizasyonları büyük coşku içerisinde Başiskele Sahili’nde devam ediyor. Başiskele Belediyesi’nin organize ettiği Ramazan ayının 21 ve 22. gününde Başiskele Sahili’nde düzenlenen iftar yemeği Ford Otosan A.Ş’ nin katkılarıyla verildi. Yaklaşık 6 bin kişinin orucunu açtığı Başiskele Sahili’nde vatandaşlarla bir araya gelen Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, tüm ilçe halkına hayırlı Ramazanlar dileklerini iletti.

Ramazanın son haftasına girilmesi nedeniyle son günleri başlayan iftar alanında son olarak Ford Otosan A.Ş. katkılarıyla 2 gün iftar verildi. Programlarda Osman Bostancı ve Mustafa Yılmaz sahne aldı.