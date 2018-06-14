Başiskele Sahili’nde 120 bin kişi oruç açtı

kez düzenlediği Ramazan etkinlikleri kapsamında yaklaşık 120 bin kişi Başiskele Sahili’nde buluştu, iftar yaptı. Toplu iftar yapmanın farklı bir duygu olduğunu dile getiren vatandaşlar Başiskele ’de bu geleneği yaşatan Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’a teşekkür etti.

Başiskele Belediyesi’nin Ramazan ayında Başiskele Sahili’nde düzenlediği iftar yemeği ve Ramazan programlarına vatandaşlar yine bu yıl da büyük bir ilgi gösterdi. Hafta içi her akşam düzenlenen iftar programlarında 18 gün boyunca yeni dostlukların kuruldu, birbirinden değerli hafızların okuduğu Kur’an-ı Kerim, ilahi ve sohbetleriyle, sanatçıların tasavvuf müziği dinletileriyle tam anlamıyla manevi zenginlik yaşandı.

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Başiskele halkı kadar diğer il ve ilçelerden gelen misafirleri aynı sofrada ağırladı. İftar öncesi masaları tek tek dolaşıp komşularıyla ilgilenen Başkan Ayaz, bazen yemek dağıtımıda yaparak komşularıyla beraber orucunu açtı. Her yıl Sosyal Belediyecilik anlamında büyük başarılara imza atan Başkan Ayaz, komşularının istek ve önerilerini de dinledi, çözüme kavuşturdu.

Başiskele Belediyesi, Ramazan etkinliklerinde çocuklarda unutmadı. Sahne çocukların diyerek onlar içinde ramazanın manevi havasınba uygun şehilde etkinlikler düzenlendi. Hafta içi her akşam düzenlenen iftar programları Başiskele’de faaliyet gösteren 11 firmanın desteğiyle gerçekleşti. İftar yemekleri sonrasında, ilahi eserler seslendiren Hasan Dursun, Şair-Yazar Serdar Tuncer, Murat Yurt, Grup Genç, Grup Dergah, Ender Tekin, Harun Beyaz, Cahit Nazlı, Abdurrahman Önül, Mustafa Yılmaz, Fatih Yardım, Seyfullah Çakmak, Grup Anka ve son olarak Sedat Uçan sahne aldı.

Kocaeli il sınırlarını aşan Başiskele Geleneksel Ramazan Etkinlikleri, 9 yıldır birlik, beraberlik, dayanışma ve kaynaşma içerisinde yaşanıyor. Başiskele bu anlamda da en güzel dostlukların yaşandığı en gözde ve en çok rağbet gören yerlerin başında geliyor.