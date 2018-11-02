Başiskele Sanayi ve Aralık Caddeleri yenileniyor

KOCAELİ (İHA) – Başiskele'nin Sepetlipınar Mahallesi, Sanayi ve Aralık Caddelerinde yol çalışmaları yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde yol bakım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Başiskele İlçesi Sepetlipınar Mahallesi'nde yol genişletme çalışmaları yapılıyor. Sanayi ve Aralık Caddelerinde gerçekleştirilen çalışmada caddelerin üst yapıları yenileniyor. Başiskele'nin sahil bölgesindeki sanayi tesislerinin sıkça kullandığı iki cadde, çalışmanın ardından genişletilmiş yeni yüzüyle hizmet verecek. Kazı ve dolgu çalışmaları süren caddelerde beton menfez uygulaması yapılıyor.

Sahile paralel olarak uzanan Sanayi Caddesi, bölgedeki sanayi kuruluşlarına ve yerleşim alanlarına ulaşım sağlıyor. Ağır tonajlı araçların da sık kullandığı cadde genişleyince ulaşımı rahatlatacak. Cadde, batıda Aralık Caddesi'yle kesişirken, doğuda sanayi tesisinin içinden geçen Hayat Caddesi'ne bağlanıyor. Aralık Caddesi ise güneyde Osman Şenol Caddesi üzerinden Vatan Caddesi'ne bağlanarak D-130'a ulaşıyor. Her iki cadde de D-130'a bağlantı sağlayarak, İstanbul ve Bursa yönlerine ulaşımı mümkün kılıyor.

Sepetpınar Mahallesi Sanayi ve Aralık caddeleri, üst ve alt yapı işleri kapsamında 19 bin 500 ton temel tabakaları, 14 bin 50 ton asfalt, 4 bin 350 metrekare parke, 8 bin metre bordür, 950 metreküp beton, 80 ton demir bin 230 metre yağmursuyu hattı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Alt yapı çalışmaları kapsamında menfez ve elektrik hattı çalışmaları da yapılacak.