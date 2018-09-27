Başiskele semt konaklarında kurslar başlıyor

KOCAELİ (İHA) – Başiskele Belediyesi'nin mahallelerde açtığı Semt Konakları'nda bayanlara ve öğrencilere yönelik düzenlenecek kurslar için yeni eğitim dönemi kayıtları başladı.

Başiskele Belediyesi, ilçede yaşayan 7'den 70'e herkesin sosyal yaşamda bilgi ve becerilerinin geliştirmesine büyük önem veriyor. Bu kapsamda belediye tarafından birçok mahallede faaliyetlerini dürdüren semt konakları, yeni eğitim dönemine yine Halk Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle başlıyor.

Semt konaklarında eğitim, sağlık ve kültür alanında birçok kurs ücretsiz olarak mahalle halkına sunuluyor. Beceri ve yetenek kurslarının olduğu semt konaklarında öğrenciler ve bayanların haricinde emekliler de faydalanabiliyor. Bu yıl çok sayıda yeni branşlarda kurslar da açılacak. Semt konaklarına şu ana kadar 603 kişi kayıt yaptırırken, kayıtlar devam ediyor.

Semt Konakları'nda bu yıl dikiş, el nakışı, Kur'an-ı Kerim, tefsir, ahşap boyama, örgü, resim, iğne oyası, filografi, mefruşat, ilk yardım, spor, mental aritmetik, uygulamalı tiyatro ve yetişkin okuma yazma kursları verilmeye başlanacak.