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24 Haziran 2017 11:04

Başiskele, yeni hizmet binasında bayramlaşacak

Başiskele Belediyesi her yıl geleneksel hale getirdiği kent bayramlaşmasının 17’incisini yeni Belediye Hizmet binasında gerçekleştirecek.

Başiskele, yeni hizmet binasında bayramlaşacak

24 Haziran 2017 11:04


Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, seçim beyannamesinde söz verdiği projelerden olan yeni belediye hizmet binası ve kent meydanının bahçesinde 17. geleneksel kent bayramlaşmasını gerçekleştirecek. Ramazan bayramının 1. Günü saat 11.00’de Serdar Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesi üzerinde yer alan yeni belediye hizmet binasının önünde gerçekleşecek olan kent bayramlaşmasına tüm ilçe protokolü ve vatandaşların katılımı bekleniyor. Her yıl binlerce kişinin sevgi seli oluşturduğu bayramlaşmalarda Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın bayramlaşmaya gelen vatandaşlara da her sene farklı bir sürpriz hediyesi oluyor.


Başiskele Belediyesi, bereket ve kardeşlik ayı olan Ramazan ayı boyunca Başiskele Sahilinde 100 bine yakın vatandaşla aynı sofrada iftarını açıp ardından birbirinden değerli sanatçılarda hoş vakit geçirilmesine olanak sağladı. Her sene komşularından tam not alan 8.Geleneksel Ramazan Etkinliklerinde Başiskele Belediyesi birçok komşuluk ilişkilerinin gelişmesine, birlik ve beraberliğin pekişmesine katkı sağladı. Bu güzel birlikteliğin devamı için yeni belediye hizmet binasında ilk gerçekleşecek olan kent bayramlaşmasının da her sene olduğu gibi sevgi seli içerisinde tamamlanması planlanıyor.




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