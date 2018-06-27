Başiskele yoları parke taşı ile kaplanıyor

Başiskele genelinde konutlaşmanın hızla arttığı bölgelerde yeni yollar vatandaşların hizmetine sunuluyor. Bu yollarda yapılan altyapı çalışmalarının ardından ise üstyapı çalışmalarına geçilerek, yollar kilitli parke ile kaplanıyor.

Bu kapsamda ekipler tarafından son olarak Yeşilyurt Mahallesi Neslinur ve Mehmetçik Sokak’ta bulunan yaklaşık 350 metre uzunluğunda yol ve kaldırımlarda düzenlemeler yapıldı. Benzer çalışma ise Fatih Mahallesi Beyaz Sokak’ta gerçekleştiren ekipler 250 metre uzunluğundaki yolda da çalışma yapıyor.