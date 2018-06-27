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27 Haziran 2018 15:25

Başiskele yoları parke taşı ile kaplanıyor

Başiskele’de altyapı çalışmaları biten yollar kilitli parke taşı ile kaplanıyor.

Başiskele yoları parke taşı ile kaplanıyor

27 Haziran 2018 15:25


Başiskele genelinde konutlaşmanın hızla arttığı bölgelerde yeni yollar vatandaşların hizmetine sunuluyor. Bu yollarda yapılan altyapı çalışmalarının ardından ise üstyapı çalışmalarına geçilerek, yollar kilitli parke ile kaplanıyor.


Bu kapsamda ekipler tarafından son olarak Yeşilyurt Mahallesi Neslinur ve Mehmetçik Sokak’ta bulunan yaklaşık 350 metre uzunluğunda yol ve kaldırımlarda düzenlemeler yapıldı. Benzer çalışma ise Fatih Mahallesi Beyaz Sokak’ta gerçekleştiren ekipler 250 metre uzunluğundaki yolda da çalışma yapıyor.




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