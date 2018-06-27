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27 Haziran 2018 16:12

Başiskele’de 13 sokak asfaltlandı

Başiskele Belediyesi tarafından 13 sokakta yapılan yol yapım çalışmalarında 10 bin ton sıcak asfalt kullanıldı.

Başiskele’de 13 sokak asfaltlandı

27 Haziran 2018 16:12


Altyapı çalışmaları, çevresel nedenler ve araçların neden olduğu bozulmalarla zarar gören yollar Başiskele Belediyesi tarafından yenileniyor. Belirlenen 105 cadde ve sokakta yapılacak düzenlemeler için çalışmalarına başlayan ekipler 13 sokakta asfalt serme çalışmalarını tamamladı. Bu çalışmalarda yaklaşık 10 bin ton sıcak asfalt kullanıldı. 32 bin ton sıcak asfalt sermek için belirlenen program doğrultusunda hareket eden Başiskele Belediyesi ekipleri, asfaltladıkları yollarda ulaşımı daha güvenli ve kullanışlı hale getiriyor. Son olarak çalışmalar kapsamında Mahmutpaşa Mahallesi Şebnem Sokak ve Yeşilyurt Mahallesi Abdülkadir Geylani Sokağa yaklaşık 3 bin 250 ton sıcak asfalt serildi.




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