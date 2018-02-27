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27 Şubat 2018 12:41

Başiskele’de 2 bin 760 kişi geri dönüşüm konusunda bilgilendirildi

Başiskele Belediyesi tarafından ilçede yaşayan 2 bin 760 vatandaş geri dönüşüm konusunda bilinçlendirildi.

Başiskele’de 2 bin 760 kişi geri dönüşüm konusunda bilgilendirildi

27 Şubat 2018 12:41


Başiskele Belediyesi, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ile ilgili kapı kapı dolaşılıp bilgilendirme yapılması için çalışma başlattı. Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği öğrencilerinin gönüllü olarak katıldığı ve özellikle sitelere yönelik yapılan bilgilendirmelerde 2 bin 670 kişiye ulaşılarak bire bir bilgilendirme yapıldı. Çalışmalar kapsamında vatandaşlardan özellikle geri dönüşüm atıklarının mavi konteynerlere atılması konusunda hassasiyet göstermeleri istenirken, çevreye ve özellikle suya oldukça büyük zararı olan atık yağlar ve pillerinde ayrı toplanmasının da önemine vurgu yapıldı.




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