Başiskele’de 2 sokak daha parke taşlarıyla kaplanıyor

Altyapı çalışmaları tamamlanmış cadde ve sokaklar parke taşlarıyla işlenerek yenileniyor.

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çeşitli nedenlerle bozulmaların yaşandığı parke ve asfalt yollarda onarım çalışması gerçekleştiriyor. Planlanan iş programı çerçevesinde, vatandaşların da taleplerini göz önünde bulundurarak çalışmalar gerçekleştiren belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Damlar Mahallesi Rüzgarlıbahçe Sokak ve Yetenekli Sokak’ta parke yol ve kaldırım çalışmalarına başlayan ekipler 1000 metrekare parke taşı sermeyi planlanıyor.