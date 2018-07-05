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05 Temmuz 2018 16:04

Başiskele’de 3 kilometrelik yol daha asfaltlandı

KOCAELİ(İHA) – Başiskele Belediyesi, altyapı sorunu giderilen cadde ve sokaklarda asfaltlama ve duvar çalışmalarını sürdürüyor.

Başiskele’de 3 kilometrelik yol daha asfaltlandı

05 Temmuz 2018 16:04


Yeni yol açma, genişletme, asfalt, parke ve beton yol çalışmalarını sürdüren Başiskele Belediyesi ekipleri, özellikle İSU tarafından bölgede yapılan altyapı çalışmaları nedeniyle tahrip olan yolları yenilemeye devam ediyor. Eski parke taşlarının kaldırılmasının ardından, altyapısı malzeme desteği ile güçlendirilen 8 sokak, 2 cadde yaklaşık 4 bin 500 ton sıcak asfaltla kaplandı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Başiskele Belediyesi ile yapılan çalışmalar kapsamında Barbaros Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi, Erdoğdu Sokak, Eylül Sokak, Evliya Sokak, Aksu Sokak, Esenyurt Sokak, Ebubekir Caddesi, Divanyolu Sokak, Eryılmaz Sokak, Bolubeyi Sokak sıcak asfaltla kaplandı.


Öte yandan Başiskele’de her gün talepler doğrultusunda açılan yeni imar yollarında da ekipler tarafından taş duvarlı önlemler alınıyor. Bu kapsamda Yeniköy Merkez Mahallesi Beyoğlu Caddesi’nde yapılan yol genişlemesi ve bu yola bağlantı sağlayan yeni imar yolunun açıldığı Pala Sokak girişine Başiskele Belediyesi taş duvar örüyor. Benzer çalışma yine yol genişlemesinin bir süre önce tamamlandığı Kirazlıbahçe Caddesi’nde de yapılıyor.




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