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21 Mayıs 2018 11:24

Başiskele’de 3 sokak daha hizmete açıldı

Başiskele Belediyesi tarafından sürdürülen yol yapım çalışmaları kapsamında parke döşenen 3 sokak daha hizmete açıldı.

Başiskele’de 3 sokak daha hizmete açıldı

21 Mayıs 2018 11:24


Cadde ve sokakları iyileştirme çalışmaları kapsamında hizmetlerini sürdüren Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, güvenli ve modern yollara her gün bir yenisini ekliyor. Vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalarına yön veren Başiskele Belediyesi, çalışma gerçekleştirdiği yolları kısa sürede tamamlayarak ulaşıma açıyor.


Ekipler bir yandan yeni imar yolları açarken, diğer yandan bu yolların kilitli parke çalışmaları ve sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. Yapılan planlamalar doğrultusunda ulaşımı rahatlatmak ve güvenli hale getirmek için altyapı çalışmaları tamamlanan sokaklar vatandaşların hizmetine sunuluyor. Bu yönde yapılan çalışmalardan Yaylacık Mahallesi Rüzgar Sokak, Güz Sokak ve Süslü Sokak’ta tamamlayan ekipleri sokakları ulaşıma açtı.




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