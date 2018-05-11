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11 Mayıs 2018 16:39

Başiskele’de 52 noktaya tekstil kumbaraları koyuluyor

Başiskele Belediyesi tarafından ilçenin 52 noktasına koyulacak giysi, ayakkabı ve tekstil kumbaralarında toplanan malzemeler, Hayır Çarsında ayrıştırılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Başiskele’de 52 noktaya tekstil kumbaraları koyuluyor

11 Mayıs 2018 16:39


Geri dönüştürülebilir atıklar konusunda farklı çalışmalar gerçekleştiren Başiskele Belediyesi, doğanın korunmasına ve ekonomiye katkı sağlarken bir yandan da ihtiyaç sahiplerine katkı sağlayacak çalışmaya imza atıyor. İnsan hayatının en temel ihtiyaçlarından biri olan yiyecek ve içeceklerin geriye dönüştürülebilir ambalaj atıklarının değerlendiren Başiskele Belediyesi giyecek atıkları da bu kapsamda değerlendirecek. Bu kapsamda ilçenin 52 noktasına koyulacak giysi, ayakkabı ve tekstil kumbaralarında toplanan malzemeler, Hayır Çarsında ayrıştırılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.




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