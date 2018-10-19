İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başiskele'de altyapı ve yol çalışmaları devam ediyor

Başiskele Belediyesi kanalizasyon, içme suyu ve diğer alt yapı çalışmalarından dolayı bozulan yolları yeniden kullanışlı hale getirmek için asfalt onarım çalışması gerçekleştiriyor.


Başiskele Belediyesi tarafından yapılan yol düzenleme, bakım, onarım ve yenileme çalışmaları ile ilçede ulaşım daha güvenli ve kullanışlı hale getiriliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar asfalt onarım aracı ile hızlı ve pratik şekilde yapılıyor. Her gün Başiskele'ye yaklaşık 200 ton sıcak asfalt seriliyor. Asfalt onarım çalışmalarına uygun havalarda sürdüren ekipleri önceden tespit edilen cadde ve sokakların bozuk yollarını yeniliyor.


Öte yandan yeni yol açma ve mevcut yolları yenileme çalışmalarını sürdüren ekipler Başiskele'nin cadde ve sokaklarını sağlam ve ferah yollara kavuşturuyor. Çalışmalar kapsamında ekipler, Altınkent Mahallesi Efe Sokak, Fatih Mahallesi Dikmen Sokak, Seymen Mahallesi Anayurt Sokak ve Belde Sokak'ta parke yol yapımlarını tamamladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.