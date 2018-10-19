Başiskele'de altyapı ve yol çalışmaları devam ediyor

Başiskele Belediyesi tarafından yapılan yol düzenleme, bakım, onarım ve yenileme çalışmaları ile ilçede ulaşım daha güvenli ve kullanışlı hale getiriliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar asfalt onarım aracı ile hızlı ve pratik şekilde yapılıyor. Her gün Başiskele'ye yaklaşık 200 ton sıcak asfalt seriliyor. Asfalt onarım çalışmalarına uygun havalarda sürdüren ekipleri önceden tespit edilen cadde ve sokakların bozuk yollarını yeniliyor.

Öte yandan yeni yol açma ve mevcut yolları yenileme çalışmalarını sürdüren ekipler Başiskele'nin cadde ve sokaklarını sağlam ve ferah yollara kavuşturuyor. Çalışmalar kapsamında ekipler, Altınkent Mahallesi Efe Sokak, Fatih Mahallesi Dikmen Sokak, Seymen Mahallesi Anayurt Sokak ve Belde Sokak'ta parke yol yapımlarını tamamladı.