Başiskele'de asfalt çalışmaları sürüyor

Başiskele Belediyesi, ilçenin ihtiyaç duyulan her mahallesinde yeni yol açma, genişletme ve asfaltlama çalışmalarıyla vatandaşların isteklerini yerine getiriyor. Bu kapsamda Atakent Mahallesi'nde Azra Sokak ve Baysal Sokak'ta daha önce 10 metre genişliğinde olan yolda 25 metre genişleme çalışması yapılarak sıcak asfaltla kaplandı. Çalışmaların yapıldığı iki sokağa yaklaşık 8 bin ton sıcak asfalt serildi.

Öte yandan Başiskele Belediyesi'nin ilçe genelinde sürdürdüğü tek tip dekoratif duvar uygulaması ile kent estetiğine katkı sağlanırken gece aydınlatmaları ile de ilçeye renk katılıyor. Kent estetiğini ön plana çıkaran aydınlatma çalışmaları ile dekoratif duvar uygulamasının yapıldığı cadde ve sokaklar akşam saatlerinde farklı bir görselliğe kavuşuyor.