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Başiskele'de asfalt çalışmaları sürüyor

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, programa alınan cadde ve sokaklardaki asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.



Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 16 bin ton sıcak asfalt serecek. Ekipler, mahallelerde ulaşımı rahatlatmak ve uzun ömürlü yollar yapmak için belirlenen programlar doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.



Ekiplerin yaptığı çalışmalar kapsamında Sahil Mahallesi Erkan Sokak, Menderes Caddesi ve Körfez Mahallesi Vahit Usta Sokağın sıcak asfalt çalışması tamamladı. Ekipler 25 metre genişliğinde ve çift şerit olarak 1500 metre uzunluğunda Baysal ve Azra sokakta çalışmalarını sürdürürken , Döngel Mahallesi Mertcan Sokak'ta asfalt çalışmalarına hazırlanıyor.

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