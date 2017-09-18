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18 Eylül 2017 13:02

Başiskele’de asfaltsız yol kalmıyor

Hafta sonu mahallelere bin 200 ton sıcak asfalt seren Başiskele Belediyesi 41 Cadde ve sokağı daha asfaltlayacak.

Başiskele’de asfaltsız yol kalmıyor

18 Eylül 2017 13:02


Başiskele Belediyesi yapılan yol düzenleme, bakım, onarım ve yenileme çalışmaları ile ulaşımı daha güvenli ve kullanışlı hale getiriyor. Hemen hemen tüm mahallelerde çok önemli çalışmaların yapıldığı Başiskele’de yollar modern bir hal alıyor. Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz her fırsatta ilçeye modern yollar kazandırılması ve prestij caddelerin hayata geçip, hizmete sunulması için ekipleriyle çalışmaları yerinde inceliyor ve gerekli talimatları veriyor. 2017 yatırım programına alınan ve yeni düzenlemelerin yapıldığı cadde ve sokaklarda gözle görülür bir değişim yaşanıyor. Daha önce planlaması yapılan ve asfaltlanmasına karar verilen 41 cadde ve sokakta çalışma başladı. Hafta sonu Barbaros Mahallesi Çavuşoğlu Sokak ve Beyazıt Caddesi’ni asfaltlayan ekipler bin 200 ton sıcak asfalt serdi. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile yapılan ortak çalışma ile Mahmutçavuş Caddesi ve Pınar Caddesi’ne de 3 bin 500 ton sıcak asfalt serildi.




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