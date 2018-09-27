Başiskele'de bayanlara yönelik yeni bir spor merkezi daha açılıyor

Başiskele Belediyesi, yaz halkın spor yaparak sağlıklı bir hayat sürdürebilmesi için ilçeye kazandırdığı ücretsiz gençlik ve spor merkezlerinin bir yenisi de Yeşilyurt Mahallesi Zeytin Sokak'ta açılıyor.

Başiskele Belediyesi ilçede vatandaş odaklı hizmet üretmeye devam ediyor. Yapılan alt yapı ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra sosyal belediyecilik anlamında da sayısız çalışma gerçekleştiren Başiskele Belediyesi, gençlik ve spor merkezleri ile özellikle bayanların ve gençlerin takdirini topluyor. Bu kapsamda bayanlara yönelik yapılan spor merkezlerinin bir yenisi olan Hüma Hatun Bayan Spor Merkezi Yeşilyurt Mahallesi Zeytin Sokak'ta hizmete açılacak.

İki katlı bir binada toplamda 505 m2'lik alanda hizmet verecek binada bayanların rahat ve huzurlu bir ortamda spor yapma imkanı sağlanacak. Salonda ayrıca fitness, aerobik, pilates, diyetisyen, kuaför, çocuk oyun alanları bulunuyor.

Öte yandan Başiskele Belediyesi, Körfez Mahallesi sakinlerinin istekleri üzerine D-130 Karayolu'ndan güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçiş yapabilecekleri yeni bir yaya üst geçidini daha ilçeye kazandırıyor. Körfez Mahallesi'ni ikiye bölen karayolunun sahil kısmına bakan İzci Sokak ve karşı tarafında kalan Dağ Sümbülü Sokak'ın birleştiği karayolunun Körfez Mahallesi üzerinde yapımı başlanan yaya üst geçidinde köprünün ilk ayağı dikildi. Bölge halkının ihtiyaç duyduğu üst geçit tamamlandığında D-130 karayolundan güvenle karşıdan karşıya geçiş sağlanacak.