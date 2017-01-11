Başiskele’de bozulan yollar onarılıyor

Başiskele Belediyesi soğuk asfalt çalışmalarına yollarda bulunan karların erimesiyle yeniden başladı.

Islak zeminlerde ve soğuk havalarda kolaylıkla uygulanabilen torba asfaltla kış aylarında küçük ölçekli yamalar yapan Başiskele Belediyesi kışın kar küreme ve aşırı yağışlar nedeniyle bozulan yolların tamirinde özel uygulamalı torba asfalt kullanıyor. Kış ayları için özel üretilen, soğuk ve yağışlı havalarda uygulanabilen asfaltla araçlar için tehlike oluşturan küçük ölçekli çukurların onarımları yapılıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ana cadde ve sokaklarda karların erimesiyle görünen bozulmalara anında müdahale ediliyor.