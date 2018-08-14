Katar merkezli şirket, bölgedeki ilk 5 yıldızlı termal oteli yaptırmak için Başiskele Belediyesi ile anlaştı. İlk etabı 20 milyon TL’ye mal olacak otelin eylül ayında temeli atılacak.

Marmara Bölgesinin Turizm ve Yatırım haritası değişiyor

Başiskele Belediyesinin geçtiğimiz aylarda İstanbul Üniversitesi’yle ortak yaptığı çalışmalarda, Yeniköy Deresi mevkiinde 930 metre derinlikte 59 derce sıcaklıktaki kaynak suya ulaşılmıştı. Yapılan detaylı analizlerde bulunan termal suyun, kalp, böbrek, cilt, kas ve kadın hastalıkları gibi bir çok hastalığın iyileşme sürecine faydası olduğu belirlendi. Sağlık Bakanlığı, zararlı bakteri içermediği belirlenen suyun tescilini onayladı. Bu onayla birlikte yatırımcılar da hemen harekete geçti. İlk girişimi yapan Katar merkezli sermaye, uluslararası standarta sahip 5 yıldızlı otel için Başiskele Belediyesi ile anlaşma imzaladı. Eylül ayında imar işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte otelin temeli atılacak.

Kaplıcanın yıldızı Başiskele olacak

Başiskele’de 4 yıl süren çalışmalar sonucunda bulunan termal suyun, debisinin oldukça yüksek olduğu tespit edildi. Bölgede 10 adet 5 yıldızlı otel ile bin konuta yetecek termal su, turizm dışında seracılık ve enerji üretimi için de kullanılacak. Bir çok yabancı sermayenin yatırım için girişimde bulunduğu Başiskele’nin, önümüzdeki dönemde Avrupa’nın en büyük kaplıca bölgesi olması bekleniyor. Bölgenin turizm haritasını değiştirecek olan gelişme büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Hastalıklara şifa olacak

Çıkarılan kaynak suyun ilk analiz sonuçlarına göre şifalı ve birçok hastalığa iyi gelebilecek bir özelliğe sahip olduğunu sağlık Bakanlığı tarafından tescillendi. Özellikle Avrupalı turistlerin gözdesi olan kaplıca tesislerinin bölgede yapılması ile Başiskele’nin turizm dışında aynı zamanda bir sağlık merkezi olması hedefleniyor. Sağlıklı termal suyun dünyanın birçok bölgesinde terapi için kullanıldığı, iyileştirici, tedavi edici ve arındırıcı özellik taşıdığı biliniyor. Bölgeye yapılacak kaplıca otellerinde çamur banyosu, masaj, psikoterapi, içme kürleri gibi sakinleştirici etkisi olan aktiviteleirn yanı sıra şifalı su ile fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması da yapılacak. Tüm bunların doğru yöntemle uygulanmasıyla hastaların iyileşme sürecini hızlandırılacak.

Avrupa’nın en büyüğü olacak

Bulunan termal suyla ilgili açıklama yapan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, suyun ısıtma ve sağlık turizmi açısından kullanılabileceğini belirtti. Bölgenin imar çalışmalarıyla ilgili Kocaeli büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışma yürüttüklerini dile getiren Ayaz, Eylül ayında imar planlarının tamamlanacağını açıkladı. Başiskele Belediyesi olarak 30 yıllık işletme ruhsatları olduğu belirten Başkan Ayaz, şifalı suyun ısıtma amacıyla da, sağlık turizmi açısından da değerlendirilebilir olduğunu belirterek yatırımların Başiskele dışında, Kocaeli’nin geneline değer katacağını söyledi.

Yatırımcılar acele etmeli

Başkan Hüseyin Ayaz, dünyadaki ekonomik dalgalanmalara rağmen yabancı yatırımcının Başiskele’de ki termal su kaynağı ile yoğun bir şekilde ilgilendiğini belirterek, “Belediye olarak yerli ve yabancı tüm sermayeye gerekli kolaylıkları tanıyacağız” dedi. Yerli ve yabancı işadamlarını bölgeye çağıran Başkan Ayaz, yatırım için acele etmeleri yönünde tavsiyede bulundu.

Termal kaynağın faydaları nelerdir?

Termal kaynak insanların şifa bulmak amacıyla kullandıkları sıcak kaplıca sularıdır. Termal sularının mevsimi yoktur ve yılın her ayında kullanılabilir. Suyun içindeki mineraller, tuzlar ve radyoaktif maddeler özellikle Cilt hastalıkları gurubu için tavsiye edilir. Sedef, akne ve egzema hastalıkları ile romatizmal hastalığı olanlar tedavi sürecinde kaplıcaları tercih eder.