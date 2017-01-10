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10 Ocak 2017 10:11

Başiskele’de buzlanan yollar temizleniyor

Başiskele’de buzlanan yollar temizleniyor

10 Ocak 2017 10:11

Başiskele Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, yolların kapanmaması ve buzlanma nedeniyle kazaların yaşanmaması için büyük uğraş veriyor.
Meteorolojiden gelen uyarıları dikkate alan ekipler, trafiğin aksamaması ve vatandaşların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karla Mücadele İstasyonlarında yerini alan ekipler, kar yağışı ile birlikte cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. Nöbet çizelgelerine göre iki vardiya olarak çalışan ekipler 30 iş makinası ile vatandaşlara hizmet veriyor. Ana caddeler dahil tüm ara sokakların açık olduğu Başiskele’de belediye ekipleri özellikle gece saatlerinde yaşanan buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor.



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