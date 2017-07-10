Başiskele’de cadde ve sokaklar yenileniyor

Yağmur suyu drenaj hatlarının yenilenmesine yönelik yapılan çalışma sonrasında altyapısı tamamen yenilenen Fatih Mahallesi Hacı Mahmut Caddesi sıcak asfaltla kaplanıyor. Yaklaşık 4 bin 250 ton sıcak asfalt serilmesi planlanan caddeye baskı beton yaya kaldırımı yapılacak.

Hava şartları elverdiği sürece altyapı sorunu olmayan cadde ve sokaklarda sıcak asfalt, parke ve beton yol çalışmaları ile cadde ve sokaklar yeni görünümüne kavuşuyor. Gerekli altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ortak çalışması ile Fatih Mahallesi Hacı Mahmut Caddesi’nin yaklaşık 800 metrelik kısmının asfaltlanmasına başlandı.