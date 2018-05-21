Başiskele’de çalışmalar devam ediyor

Başiskele Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi cenaze ve defin işlerinin yanı sıra mezarlıklarda ve şehitliklerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.Temizlik ve bakım çalışmalarını mezarlıklarda da sürdüren Başiskele Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi vatandaşların vefat eden yakınlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlara kolaylık sağlamak için ilçede bulunan 74 mezarlıkta ve şehitliklerde temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Özellikle mezarlıklarda boyları uzayan çimleri kesen ekipler yabani otlar, dikenler ile ambalaj atıklarını temizliyor.

Başiskele Belediyesi Başiskele’nin Cadde ve sokaklarını daha estetik ve güzel bir görünüme kavuşturmak için uygulamaya koyduğu tek tip dekoratif duvarların bakımlarını düzenli olarak geçekleştiriliyor. Bahar temizliği başlatan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bir taraftan yaptığı boya çalışmaları ile yaya kaldırımlarının bordürlerini araç sürücüleri için daha görünür hale getirirken, tek tip olarak yaptığı dekoratif duvarlarının çevresini de temizleyerek boyalarını yeniliyor.