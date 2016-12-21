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21 Aralık 2016 17:41

Başiskele’de çalışmalar sürüyor

Başiskele’de çalışmalar sürüyor

21 Aralık 2016 17:41

Başiskele Belediyesi ilçe genelindeki çalışmalarına hız verdi.
Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 95 personel ve 29 araç ile Başiskele halkına hizmet veriyor. Ekipler 2016 yılı içerisinde 30 bin ton evsel atık ve 20 bin ton moloz atığı topladı. Toplanan atıkların, geri dönüşüm yolu ile ekonomiye kazandırılması için de çalışma gerçekleştiren Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yine bu yıl içerisinde 75 bin ton ambalaj atığının yanı sıra, 3 bin 300 kilogram atık pil, 51 ton atık cam, bin 600 kilo atık yağ ve 3 ton elektronik atık topladı.



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