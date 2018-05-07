Başiskele’de çevre düzenleme çalışmaları sürüyor

Yapılan çalışmaların hızlı ve sorunsuz bitirilmesi için yapılması gerekenler konusunda talimat alan Başiskele Belediyesi ekipleri iş planına göre çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın kurum ve kuruluşlar ile yaptığı uyumlu çalışmalar sonucunda yine en iyi hizmetler en kısa sürede vatandaşlara sunulmaya çalışılıyor.

Diğer kurumlarla sürdürülen koordineli çalışmalar kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile çalışmaların yapıldığı Başiskele’de eski belediye binasının bulunduğu Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi’nde düzenleme yapılıyor. Çalışmalar kapsamında yeni iş merkezleri ile yeni konutların yükseldiği cadde üzerinde yaya kaldırımları yenilendi, orta refüjde de düzenleme yapılacak. Diğer bir çalışmayı Seymen Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde gerçekleştiren ekipler, cadde boyunca yolun bozulan bölümlerini kaldırarak yeniden sıcak asfaltla kaplıyor.

Öte yandan, Kocaeli Byükşehir Belediyesi ile çalışmalarını sürdüren Başiskele Belediyesi, bir taraftan da gelen talepleri değerlendirerek çalışmalarına yön veriyor. Vatandaşların talep ve ihtiyaçlarına göre şekillenen çalışmaların yeni adresi ise ilçe sınırında bulunan Ovacık Mahallesi Engin Sokak oldu. Çalışmalar kapsamında 578 metre uzunluğundaki sokak genişletilerek, dekoratif duvarları, yağmur suyu kanalları yapıldı.

Yaya kaldırımları da yapılan sokak ulaşıma daha elverişli hale getirilirken Komşu ilçeye sınır olan Engin Sokak sakinleri yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.