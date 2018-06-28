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28 Haziran 2018 12:56

Başiskele’de çöpler yer altına iniyor

KOCAELİ(İHA) – Başiskele Belediyesi, üretimini ve montajını kendi öz kaynakları ile yaptığı yeraltı çöp konteynerlerini mahallelere yerleştirerek koku, bakteri ve görsel kirliliğinin önüne geçiyor.

Başiskele’de çöpler yer altına iniyor

28 Haziran 2018 12:56


Çevre temizliği konusunda hassas davranan Başiskele Belediyesi, 2009 yılında başlattığı çalışma ile kendi öz kaynaklarıyla yeraltı çöp konteyneri üretimine başladı. Kocaeli’de ilk olarak hayata geçir,len projede çalışmalarını sürdüren Başiskele Belediyesi, ürettiği konteynerlerin montajını da hızlı bir şekilde sürdürüyor. Toplu yaşam alanlarında başlayan ve yaygınlaşarak devam eden uygulama ile çöpler yer altında izole edilerek, koku başta olmak üzere görsel kirliliğin de önüne geçiliyor.


Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde imalatı yapılan yeraltı çöp konteynerler büyüyen ve gelişen Başiskele’de ihtiyaç duyulan noktalara monte ediliyor. Bu yönde yapılan çalışmalar kapsamında 2 bin 400 litre hacimli ve 3 bacalı olarak imal edilen 3 adet konteyner sistemi Atakent Mahallesi ve Seymen Mahallesi’nde belirlenen noktalara indirildi.




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