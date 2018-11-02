Başiskele'de dereler temizleniyor

Bu sayede taşkınların oluşması önleniyor.

Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde mazgallar ve yağmur suyu kanallarını tıkanıklık yaşanmaması için temizlerken ilçeden geçen dereler de İSU' nun desteği ile temizleniyor. Mazgalları açarak yağmur sularının getirdiği yaprak ve kum birikintilerini temizleyen ekipler çalışmalarını tüm mahallelerde gerçekleştirecek.