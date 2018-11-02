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Başiskele'de dereler temizleniyor

Başiskele Belediyesi ilçe genelinde İSU ile yürüttüğü temizlik çalışmalarıyla, dere içerisindeki yabancı maddeleri temizleyerek hem kötü koku ve sinek oluşmasını engelliyor.

Bu sayede taşkınların oluşması önleniyor.


Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde mazgallar ve yağmur suyu kanallarını tıkanıklık yaşanmaması için temizlerken ilçeden geçen dereler de İSU' nun desteği ile temizleniyor. Mazgalları açarak yağmur sularının getirdiği yaprak ve kum birikintilerini temizleyen ekipler çalışmalarını tüm mahallelerde gerçekleştirecek.

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