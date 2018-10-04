Başiskele'de din görevlileri bir araya geldi

Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Başiskele Din Görevlileri Derneği'nin ikramıyla düzenlenen programda ilçede görev yapan din görevlileri bir araya geldi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla "Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler" temasıyla tertip edilen programda din görevlileri ikramlarla ağırlandı. 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle düzenlenen programa Başiskele İlçe Müftüsü Abdulsamet Erkul, İl Müftü Yardımcısı Dr. Ravza Cihan, Başiskele'de ikamet eden emekli müftü ve din görevlileri ile görevde bulunan Başiskele din görevlileri katıldı. Emekli Müftü Mehmet Korkmaz'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılış programında din görevlileri adına Başiskele Din Görevlileri Dernek Başkanı ve Barbaros Cami İmam-Hatibi Kadir Çelikiz, haftanın anlam ve önemiyle ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Kadir Çelikiz, “Camiler omuz omuza saf tuttuğumuz, birlik ve beraberliğimizi ve kardeşlik duygularımızı güçlendirdiğimiz yerlerdir. Görev yapan siz değerli din görevlilerimizin haftalarını kutluyorum. Bu medeniyetin temelinde cami ve cami değerleri vardır” dedi.