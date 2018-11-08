Başiskele'de Disleksi farkındalık semineri düzenlendi

1-7 Kasım Disleksi Farkındalık Haftası dolayısıyla düzenlenen seminerde, Yüz yüze Kurumsal Danışmanlık Merkezi tarafından ailelere Disleksi ve belirtileri hakkında bilgi veridi. Seminerde disleksinin hastalık olmadığı, bu tür hastalıklara yakalanan kişilerin farklı öğrenme yöntemlerini kullandıkları için öğrenmekte güçlük çektikleri belirtildi. Özgül öğrenme güçlüğü, okuma, yazma ve matematik konularının kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlükler gösteren karmaşık bir bozukluk olduğu vurgulandı.