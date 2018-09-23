Başiskele'de durmak yok

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin farklı yerlerindeki bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Ekiplerce Damlar Mahallesi Palamut Sokak'ta beton yol çalışması, Seymen Mahallesi Anayurt Sokak ve Yeşilkent Mahallesi Bengisu Sokak'ta parke yol çalışmaları devam ediyor. Kullar Yakacık Mahallesi Furkan, Aker ve Şahin Sokak başta olmaz üzere toplamda 5 sokağı İSU'nun alt yapı çalışmaları sonrası yeniden parke yolla yeniledi.

Ayrıca Belediye ekipleri Fatih Mahallesi'nde vatandaşların istekleri doğrultusunda hummalı çalışmalar neticesinde Dikmen, Kalkan, Nar ve Mor Sokak'taki parke yol çalışmalarını tamamladı.