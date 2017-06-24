Başiskele’de gelenek bozulmadı

Arife günü her yerde olduğu gibi Başiskele’de de mezarlıklar vefat eden yakınlarına dua etmek için gelen ziyaretçilerle doldu taştı. Mezarlıklarda vatandaşların ziyaretlerini rahatlıkla yapabilmeleri için Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri hazır bulundu. Vatandaşların gerek duyacağı oturma taburelerinden, su bidonlarına, bahçe toprağından çapaya kadar tüm malzemeleri hazır eden ekipler her bayram olduğu gibi bu bayramda geleneği bozmayarak mevsimlik çiçek dağıttı.

Mezarlık girişlerinde dağıtılan çiçekleri mezar başlarına eken vatandaşlar bu uygulamadan dolayı Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz ve ekibine teşekkür etti.