Başiskele'de gönül kapıları açılıyor

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, mesaisinin büyük bir çoğunluğunu halkla iç içe geçirirken, "Hoş Geldin Komşum" projesiyle gönül kapılarını açıyor.

“Sosyal Belediyecilik” anlayışıyla vatandaşa hizmetlerini sürdüren Başkan Ayaz, “Gönül Belediyeciliği” anlayışı ile Başiskeleli komşularını evlerinde ziyaret ederek gönüllerine giriyor. Yapılan ev ziyaretlerinde komşularının isteklerini dinliyor, onlarla istişarelerde bulunup ortak çözüm yolları buluyor.

Ziyaretlerini Seymen Mahallesi, Yeşilyurt Mahallesi ve Mahmutpaşa Mahallesi'ndeki komşularına gerçekleştiren Başkan Hüseyin Ayaz sıcak ve samimi ortamda gerçekleşen ziyaretlerde komşularının istek ve önerilerini dinledi, yapılan ve yapılacak olan projeleri komşularına anlattı. Ziyaretlerde çocukları da unutmayan Başkan Hüseyin Ayaz, çocuklara hediyeler verdi, onlarla fotoğraf çektirdi.

Gönül belediyeciliği anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Başkan Ayaz, Başiskele Belediyesi bünyesinde bulunan Mahmutpaşa Mahallesi'ndeki dikiş nakış kursunu da ziyaret ederek, kursiyer bayanlarla da sohbet etti.