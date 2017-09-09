Başiskele’de günde 3 ton karton atık toplanıyor

Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü genel temizlik çalışmalarının yanı sıra boş alanlar ve kaldırım kenarlarının temizliğini her gün farklı mahallelerde gerçekleştiriyor. Özellikle boş araziler ve yol kenarlarına atılan pet şişe ve poşet gibi geri dönüştürülebilir atıkları ayrı toplayan ekipler yerinde ayrıştırma yaparak geri dönüşüme katkı sağlıyor. İş yerlerinden geri dönüştürülebilir kâğıt atıkların toplanmasını da düzenli olarak gerçekleştiren ekipler bu kapsamda günde 3 ton karton atık topluyor.