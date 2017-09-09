Diğer
Kategoriler
09 Eylül 2017 17:55

Başiskele’de günde 60 ton sıcak asfalt seriliyor

Başiskele Belediyesi ilçenin hızla büyümesiyle birlikte bazı yerleşim alanlarının yol açma çalışmalarını sürdürürken diğer yandan altyapı sorunu olmayan planlaması yapılan cadde ve sokakların sıcak asfalt serimlerini gerçekleştiriyor.

Başiskele’de günde 60 ton sıcak asfalt seriliyor

09 Eylül 2017 17:55


Başiskele Belediyesi yaptığı hizmetlerle vatandaşların memnuniyetini kazanmaya devam ediyor. Mahallelerin giderek gelişmesi ve büyümesi ile yeni imar yollarının açımlarını gerçekleştiren ekipler bir yandan da daha önce sıcak asfalt atılması planlanan cadde ve sokakları asfalta hazırlıyor. Aynı zamanda bu büyümeyle birlikte evlerin su kanalizasyon ve yağmur giderleri için yapılan kazılar sonrası bozulan yollarda hemen onarılıyor. Başiskele Belediyesi asfalt yama çalışmalarında günde yaklaşık 60 ton sıcak asfalt kullanırken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle de ortak çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalardan birini İSU’nun altyapı yenileme çalışması gerçekleştirdiği Barbaros Mahallesi Pınar Caddesi’nde gerçekleştiren ekipler kazıların yapıldığı bölümleri asfaltlıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç