Başiskele’de günde 60 ton sıcak asfalt seriliyor

Başiskele Belediyesi yaptığı hizmetlerle vatandaşların memnuniyetini kazanmaya devam ediyor. Mahallelerin giderek gelişmesi ve büyümesi ile yeni imar yollarının açımlarını gerçekleştiren ekipler bir yandan da daha önce sıcak asfalt atılması planlanan cadde ve sokakları asfalta hazırlıyor. Aynı zamanda bu büyümeyle birlikte evlerin su kanalizasyon ve yağmur giderleri için yapılan kazılar sonrası bozulan yollarda hemen onarılıyor. Başiskele Belediyesi asfalt yama çalışmalarında günde yaklaşık 60 ton sıcak asfalt kullanırken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle de ortak çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalardan birini İSU’nun altyapı yenileme çalışması gerçekleştirdiği Barbaros Mahallesi Pınar Caddesi’nde gerçekleştiren ekipler kazıların yapıldığı bölümleri asfaltlıyor.