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04 Temmuz 2017 10:42

Başiskele’de güvenli ve akıcı ulaşım

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yağmur suyu drenaj hattının yenilenmesinin ardından asfalt çalışmaları devam ediyor.

Başiskele’de güvenli ve akıcı ulaşım

04 Temmuz 2017 10:42


Başiskele ilçesinde bulunan Fatih Mahallesi Hacı Mahmut Caddesi yağmur suyu drenaj hatlarının yenilenmesinin ardından asfalta hazırlanıyor. Daha önce yol genişlemesi yapılarak dekoratif duvar çalışması gerçekleşen cadde 15 metre genişliği ile araç ve yaya trafiğine hizmet verecek. Ulaşımı güvenli, kaliteli ve akıcı hale getirmek, aynı zamanda ileride oluşabilecek trafik yoğunluğunu da hesaplayarak çalışmalar gerçekleştiren Başiskele Belediyesi yaptığı planlamalar doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Ana arterlerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile de koordineli çalışmalar da gerçekleştiren Başiskele Belediyesi hizmette sınır tanımıyor.


Bu çalışmalardan biri olan ve altyapı çalışmaları ve genişletme nedeniyle bozulmaların yaşandığı yaklaşık 800 metre uzunluğundaki Fatih Mahallesi Hacı Mahmut Caddesi asfalta hazırlanıyor.




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