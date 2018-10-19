Başiskele'de her ay 5 ton tekstil atığı toplanıyor

Başiskele'de 68 farklı noktaya yerleştirilen tekstil atığı konteynerleri ile her ay 5 ton tekstil atığı toplanıyor.

Başiskele Belediyesi geri dönüşüm atıklarının toplanması konusunda farklı bir hassasiyet gösterilir. Bu kapsamda ilçenin 68 farklı noktasına yerleştirilen giysi ve ayakkabı kumbaraları ile her ay yaklaşık 5 ton eski giysi, ayakkabı ve tekstil eşyası toplanıyor. Vatandaşların evlerinde kullanılmayan giyecekler de ayrı toplanarak evsel atıklara karışması önleniyor.

Yerleştirilen kumbaralarda toplanan, kullanılmayan giysi, ayakkabı ve tekstil atıkları ayrıştırıldıktan sonra, kullanılabilir durumdakiler temizlenerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara, Başiskele Belediyesi Hayır Çarşısı aracılığı ile ulaştırılıyor. Kullanılamayacak durumda olanlarda özel bir dönüşüm merkezinde yeniden ipliğe dönüştürülüyor. Bu ayrıştırmalar sayesinde hem ekonomiye hem ihtiyaç sahibi ailelere katkı sağlanırken çöp depolama alanlarında da gereksiz yer işgal etmesinin önüne geçiliyor.