Başiskele’de hizmet tüm hızıyla devam ediyor

Başiskele Belediyesi ihtiyaç duyulan mahallelerde özellikle yolların daha kullanışlı olması için birçok altyapı ve üstyapı çalışması gerçekleştiriyor. Vatandaşların istek ve taleplerini yerine getirmek için belirlenen program çerçevesinde hizmetlerini gerçekleştiren ekipler durmak bilmiyor.

Körfez Mahallesi Duysak Sokak, Kılıçarslan Mahallesi Çıkmaz Sokak, Yaylacık Mahallesi, Sultanbaba Sokak’ta çalışmalarını tamamlayan ekipler Yaylacık Mahallesi Gediz ve Memleket Sokak ile Servetiye Cami Mahallesi mahalle içi yolların parke yol yapımlarına devam ediyor.