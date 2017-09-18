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18 Eylül 2017 12:39

Başiskele’de hizmet tüm hızıyla devam ediyor

Başiskele Belediyesi ilçenin dört bir noktasında hizmet seferberliğine girişti.

Başiskele’de hizmet tüm hızıyla devam ediyor

18 Eylül 2017 12:39


Başiskele Belediyesi ihtiyaç duyulan mahallelerde özellikle yolların daha kullanışlı olması için birçok altyapı ve üstyapı çalışması gerçekleştiriyor. Vatandaşların istek ve taleplerini yerine getirmek için belirlenen program çerçevesinde hizmetlerini gerçekleştiren ekipler durmak bilmiyor.


Körfez Mahallesi Duysak Sokak, Kılıçarslan Mahallesi Çıkmaz Sokak, Yaylacık Mahallesi, Sultanbaba Sokak’ta çalışmalarını tamamlayan ekipler Yaylacık Mahallesi Gediz ve Memleket Sokak ile Servetiye Cami Mahallesi mahalle içi yolların parke yol yapımlarına devam ediyor.




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